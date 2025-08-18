Obispos dicen que resultados electorales abren «nuevo capítulo» en la historia de Bolivia

La Paz, 18 ago (EFE).- La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) vio este lunes «con esperanza» los resultados de las elecciones generales realizadas el domingo, que abren «un nuevo capítulo» en la historia política del país, donde en octubre habrá una inédita segunda vuelta entre el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ´Tuto´ Quiroga.

«Acogemos con esperanza los resultados electorales que abren un nuevo capítulo en la historia política del país. Consideramos que esta jornada ha dado voz a todos los bolivianos que luchan y anhelan cambios significativos para Bolivia», señaló la CEB en un comunicado.

La Iglesia católica felicitó a los candidatos «que han sido elegidos para disputar la segunda vuelta electoral» prevista para el próximo 19 de octubre.

Los obispos destacaron la «alta participación ciudadana» en los comicios y apuntaron que esta «muestra de compromiso democrático, esperanza y responsabilidad del pueblo boliviano» debe «caracterizar el camino a recorrer».

También valoraron el «importante» trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las misiones de observación y otras organizaciones internacionales que contribuyeron a que la jornada de votación se desarrolle «en el marco de la confianza y respeto a la voluntad» de los bolivianos.

Además, la institución exhortó a los votantes a «seguir informándose con responsabilidad» sobre las propuestas de los candidatos en esta nueva etapa del proceso electoral para que el balotaje transcurra «también con transparencia, respeto y serenidad».

Según los datos preliminares ofrecidos por el órgano electoral al finalizar la jornada de votación el domingo, el centrista Paz Pereira logró un 32,14 % y el derechista Quiroga el 26,81 %.

Paz Pereira, de 57 años, es la principal revelación de este proceso electoral, pues pasó de los últimos lugares en las encuestas preelectorales a disputar la segunda vuelta con Quiroga.

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Quiroga fue vicepresidente de Bolivia entre 1997 y 2001, año en que asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del entonces mandatario Hugo Banzer, quien dejó el cargo por motivos de salud.

Los resultados suponen la salida de la izquierda del poder tras dos décadas de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce, quien deberá entregar el mando presidencial el próximo 8 de noviembre al ganador de la segunda vuelta.

Morales no participó en estos comicios por una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres periodos y tampoco tiene partido político, por lo que promovió el voto nulo. EFE

