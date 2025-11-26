OCDE eleva al 2,9 % el crecimiento para España en 2025, por el tirón del consumo privado

Madrid, 26 nov (EFE).- La OCDE incrementó tres décimas, hasta el 2,9 %, su previsión de crecimiento para España en 2025 y dos décimas la de 2026, hasta el 2,2 %, con la demanda interna como principal motor de este avance gracias a la fortaleza del consumo de los hogares, respaldado por una creciente fuerza laboral.

El «Estudio económico de España 2025», publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé, igualmente, un aumento de la inversión para los dos próximos ejercicios, debido a los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación y a la bajada de los tipos de interés.

Mientras tanto, se ralentizará el incremento de las exportaciones, lo que refleja una débil demanda de los socios comerciales como resultado del aumento de las tensiones geopolíticas, de la incertidumbre comercial y de los aranceles.

Respecto a la inflación, la OCDE prevé que se modere gradualmente hasta el 2,6 % en 2025, el 2,3 % en 2026 y el 1,8 % en 2027, con la tasa subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) en el 2,5 % este ejercicio, el 2,2 % el próximo y el 1,8 % en 2027.

Las previsiones apuntan a que el déficit disminuirá hasta el 2,5 % del PIB en 2025 y al 2,3 % en 2026 y 2027, mientras que la deuda pública seguirá «siendo elevada», aunque bajando al 99,4 % del PIB en 2025, al 97,9 % en 2026 y al 97 % en 2027, mejores datos que los del Ejecutivo.

Recuerda el informe que España se comprometió a reducir el déficit fiscal al 0,8 % para 2031 y situar la deuda en el 90,6 % para 2031, pero lamenta que no existen planes detallados sobre cómo alcanzar estos objetivos y los gastos relacionados con el envejecimiento aumentan a largo plazo.

En este sentido, remarca que garantizar la sostenibilidad fiscal será cada vez más difícil ante el aumento del gasto en pensiones, sanidad y defensa, además de los desembolsos asociados a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Para continuar una trayectoria descendente de la deuda pública y elevar el crecimiento a largo plazo, el informe recomienda fortalecer el marco fiscal y avanzar en reformas estructurales que aumenten «la aún baja tasa de empleo», aceleren la inversión y refuercen el crecimiento de la productividad.

Por otra parte, la OCDE llama la atención sobre la percepción de la corrupción en el país, que «sigue siendo elevada» e incluso «se ha deteriorado con el tiempo», pese a las reformas implementadas en la última década, e insiste en que «la contratación pública sigue siendo una vulnerabilidad importante».

Además, avisa de que la fragmentación política supone un riesgo a la baja para sus previsiones de crecimiento económico, porque complicará la adopción de las reformas y medidas fiscales que cree necesarias, a lo que suma las tensiones geopolíticas en el ámbito exterior. EFE

