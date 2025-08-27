Ocho años por corrupción para funcionario de Guinea Ecuatorial famoso por vídeos sexuales

Malabo, 27 ago (EFE).- La Justicia de Guinea Ecuatorial condenó a ocho años de cárcel por corrupción a Baltasar Ebang Engonga, alias «Bello», un alto funcionario que fue cesado en octubre de 2024 y que es conocido en el país por un escándalo de vídeos sexuales en dependencias gubernamentales.

Según recogieron medios locales a última hora del martes, el Tribunal Provincial de Bioko, en la región insular del país, dictó una sentencia de ocho años de prisión para Engonga, quien abrió cuentas de manera irregular para desviar fondos y usarlas como su «bolsillo personal».

La corte también lo condenó a pagar una multa de 125.405.700 francos CFA (cerca de 200.000 euros).

El alto responsable fue cesado el 25 de octubre de 2024 como director general de la Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF) y ha estado en prisión preventiva en la cárcel de Black Beach en la capital, Malabo, conocida por los supuestos malos tratos a los reclusos.

Otros cinco funcionarios recibieron también penas de entre tres y ocho años de prisión, así como multas de millones de francos CFA, mientras una persona fue absuelta de todos los cargos.

Los condenados estaban acusados de cargos de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de poder y apropiación indebida.

Según el medio ecuatoguineano AhoraEG, las cantidades malversadas oscilan según la persona entre los 5 y 125 millones de francos CFA, bajo la cobertura en ocasiones de viajes y dietas pagadas por el Estado.

Engonga saltó a los titulares a finales de 2024 cuando las autoridades de Guinea Ecuatorial prohibieron las «relaciones sexuales» en oficinas de los ministerios del país, tras publicarse en las redes sociales más de 150 vídeos en los que se le veía practicando sexo con varias mujeres en instalaciones del Gobierno.

El funcionario aparecía en las cintas practicando sexo sin protección con esposas de autoridades civiles y militares y mujeres solteras célebres.

Las escenas se grababan en su despacho oficial, en baños públicos, en habitaciones de hoteles de Guinea Ecuatorial y, a veces, en hoteles de fuera del país.

El caso provocó tanto revuelo que llevó a Teodoro Nguema Obiang, vicepresidente e hijo del jefe de Estado ecuatoguineano, a anunciar medidas para proteger la imagen del país, como la suspensión de funcionarios que mantengan relaciones sexuales en las oficinas ministeriales o la instalación de cámaras de vigilancia.

Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones defensoras de los derechos humanos uno de los países más corruptos y represivos del mundo.

El presidente Teodoro Obiang, de 83 años, gobierna el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que lleva más tiempo en el poder del mundo. EFE

ling/lbg/jgb