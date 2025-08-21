The Swiss voice in the world since 1935

Ocho deportes entregan medallas en la recta final de los Panamericanos que domina Brasil

Asunción, 21 ago (EFE).- Atletismo, karate, lucha, gimnasia artística, levantamiento de pesas, tenis de mesa, canotaje de velocidad, así como el esquí acuático y esquí acuático sobre tabla repartirán medallas en la decimotercera jornada de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, que Brasil domina ampliamente cuando faltan dos días para la culminación de las competencias.

El atletismo, la lucha y el karate -que debutará en el certamen- se disputarán en el complejo deportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en la ciudad de Luque (centro).

Los deportistas de la gimnasia artística, el levantamiento de pesas y el tenis de mesa, que se despide de los ASU2025, tendrán actividad en el escenario de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en Asunción.

El canotaje de velocidad tendrá como escenario la Bahía de Asunción, mientras que el esquí acuático y esquí acuático sobre tabla (wakeboard) vivirán sus competiciones en la lago Manene, en la ciudad de Yparacaí (centro).

Ademas, durante la jornada, habrá competencias en el ciclismo BMX racing, patinaje artístico, voleibol y voleibol de playa en el COP, balonmano en el SND y golf en el Asunción Golf Club.

Brasil encabeza el medallero, con 139 metales (59 de oro, 34 de plata y 46 de bronce), escoltado por Colombia, que suma 86 preseas (36 de oro, 21 de plata, 29 de bronce), y Estados Unidos, con 99 diplomas (35 de oro, 33 de plata y 31 de bronce).

Los Panamericanos Junior, que comenzaron el pasado 9 de agosto, reúnen a 4.000 jóvenes atletas de 41 países para competir en 28 deportes y 42 disciplinas.EFE

ja/lb/og

