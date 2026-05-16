Ocho heridos, cuatro de ellos graves, en un atropello múltiple en Módena, norte de Italia

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(actualiza con más detalles sobre los heridos y el conductor)

Roma, 16 may (EFE).- Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por el centro de Módena, en el norte de Italia. El conductor, que intentó huir, pudo ser detenido.

Según las primeras reconstrucciones, el coche, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad atropelló a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se estrelló contra el escaparate de una tienda.

Al salir del coche intento apuñalar a una persona que le intentaba detener y que finalmente logró hacerlo mientras llegaba la policía.

El departamento de sanidad de la localidad informó que los heridos son ochos: cinco mujeres y tres hombres. En el hospital de Baggiovara ingresaron en estado grave dos mujeres de 53 y 69 años y menos grave un hombre de 69 años, mientras que al Hospital Maggiore de Bolonia llegaron en condiciones críticas una mujer de 55 años y otro hombre, también grave, de 52.

Mientras que otras tres personas de 27, 71 y 47 años están ingresadas pero sus condiciones no son graves.

Según dichos medios, el detenido es Salim El Koudri, un ciudadano italiano de segunda generación, de 31 años, de familia con origen marroquí, nacido en Seriatem en provincia de Bérgamo (norte) pero residente en la provincia de Módena. No tiene antecedentes penales y es licenciado en economía.

«Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave . Si se tratara de un atentado, sería aún más grave», afirmó en la redes sociales el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti , quien acudió al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso.

«Se desconoce si conducía bajo los efectos de las drogas o si actuó deliberadamente. Actualmente se encuentra en la comisaría siendo interrogado», agregó el alcalde Módena.

Entre los ocho heridos, se encuentra la mujer de 55 en estado crítico que «tiene las piernas destrozadas», explicó el alcalde, que agregó «que probablemente tendrá que ser sometida a la amputación de ambas piernas, pues quedó aplastada contra el escaparate».

La persona que detuvo al conductor explicó que le persiguió con otras cuatro o cinco personas y que después de desaparecer tras unos coches reapareció con un cuchillo en la mano y le atacó causándole algunas heridas, ninguna de gravedad.

Mientras que otros testigos excluyen que se trate de un accidente y apuntan a un gesto voluntario ya que el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está siguiendo con la máxima atención lo ocurrido en Módena y se mantiene en contacto permanente con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y con el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de la seguridad de la República, Alfredo Mantovano, informaron fuentes del Gobierno. EFE

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