Oficial dice que Japón debe tener armas nucleares y desata críticas entre rechazo oficial

Tokio, 21 dic (EFE).- La opinión de que Japón debería contar con armas nucleares, expresada por un miembro de la oficina de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, desató una fuerte polémica en el archipiélago pese al rechazo por parte del Gobierno, un debate que ha encontrado también eco en el extranjero con la condena este domingo de Corea del Norte.

«Creo que deberíamos contar con armas nucleares», afirmó a la prensa un miembro de la oficina de la primera ministra encargado de la seguridad nacional cuya identidad no ha sido revelada, según reportó la agencia de noticias japonesa Kyodo el jueves.

Aunque subrayó que estaba expresando su opinión personal durante un intercambio informal con periodistas y que no ha tratado la cuestión con la líder nipona, Sanae Takaichi, sus comentarios desataron rápidamente una fuerte polémica en el único país que ha sufrido de ataques atómicos.

La mayor colectividad de la oposición, el Partido Democrático Constitucional (PDC), exigió el viernes la dimisión del oficial. «Es extremadamente grave que alguien con tales opiniones sea cercano a la primera ministra», dijo en una rueda de prensa el líder del PDC, Yoshihiko Noda.

A las críticas desde dentro del archipiélago se sumaron este domingo las de Corea del Norte, un país que se ha negado a renunciar a su propio programa nuclear al considerarlo fundamental para su existencia.

«Se debe impedir por completo que Japón, una nación criminal de guerra, busque armas nucleares», afirmó un funcionario del Ministerio de Exteriores norcoreano citado por la agencia estatal KCNA.

Ante la polémica, el Gobierno japonés reafirmó que la postura antinuclear del archipiélago no ha cambiado.

El ministro de Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi, afirmó el viernes durante una rueda de prensa que la «misión» de Tokio «es liderar los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un mundo libre de armas nucleares».

El portavoz gubernamental, Minoru Kihara, subrayó por su parte que Japón mantiene los conocidos como «tres principios no nucleares», que consisten en no producir, no poseer y no permitir armas nucleares en su territorio. Unas máximas declaradas en 1967 por el entonces primer ministro Eisaku Sato, y posteriormente ratificados por el Parlamento.

Los comentarios llegan, sin embargo, un mes después de que el propio Kihara afirmara que el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) está debatiendo una posible revisión de estos principios el próximo año debido a un «acelerado» cambio en el entorno de seguridad.

Japón lleva años percibiendo un entorno de seguridad más complejo que considera que se ha agravado con el acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, la principal amenaza regional, y Takaichi se comprometió recientemente a adelantar el objetivo del país de aumentar el gasto en defensa hasta el 2 % del producto interior bruto (PIB) nacional.

La polémica coincide además con el deterioro de las relaciones entre Tokio y Pekín, después de que Takaichi afirmara el mes pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. EFE

