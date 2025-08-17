Oficialismo y oposición definen candidatos para elección legislativa argentina de octubre

Buenos Aires, 17 ago (EFE).- El oficialismo del presidente Javier Milei y los diferentes sectores de la oposición definieron este domingo sus candidatos para la elección legislativa del 26 de octubre para renovar la mitad de los diputados y un tercio de los senadores del Congreso nacional, en un comicio que promete mucha paridad y menor participación que en años anteriores.

La Libertad Avanza (LLA), fuerza política que lidera el mandatario de ultraderecha, propuso a dos miembros del gabinete nacional para encabezar listas de candidatos: Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, buscará ser senadora por la ciudad de Buenos Aires, mientras que Luis Petri, ministro de Defensa, buscará una banca en la Cámara Baja por la provincia de Mendoza.

Bullrich y Petri habían sido los candidatos a presidenta y vicepresidente del PRO, partido de centroderecha comandado por el exmandatario Mauricio Macri, en las últimas elecciones presidenciales de 2023, en las que quedaron fuera de la segunda vuelta en la que Milei derrotó al peronista y entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

En el peronismo, sobresale la candidatura a diputado del exministro de Defensa, Jorge Taiana, en la determinante provincia de Buenos Aires, y la del dirigente social y abogado Juan Grabois, quien había sido muy crítico durante el armado de las listas hasta el punto de amenazar con postularse por su propio partido, Patria Grande.

Los otros distritos provinciales importantes de Argentina muestran a LLA imponiéndose sobre PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), integrados al oficialismo nacional y doblegados en la composición de las candidaturas; mientras que el peronismo logró la unidad en algunos casos pero en otros, como en Córdoba, competirá con listas separadas.

Con más de 17 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires es el mayor distrito electoral y en octubre elige a sus representantes en la Cámara de Diputados, por lo que el resultado determinará una importante cantidad de bancas.

El Gobierno nacional estará representado en el primer lugar de nómina electoral por José Luis Espert, economista ultraliberal y diputado desde 2021, que en 2019 fue candidato presidencial por su propia fuerza política.

Confrontará con Taiana, candidato de unidad entre los diversos sectores del peronismo, fuerza en la que se vivieron momentos de zozobra durante las discusiones por quién definía las listas entre los actuales líderes Cristina Fernández (impedida de candidatearse al estar en prisión domiciliaria desde junio por una sentencia de malversación de fondos públicos), Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, y Sergio Massa.

En la Ciudad de Buenos Aires, distrito electoral diferente de la provincia que la rodea, la ministra Bullrich será candidata a la Cámara Alta por la alianza entre LLA y PRO, partido del que fue presidenta hasta su ingreso a las filas de Milei, en un movimiento que muestra el alicaído presente de la fuerza que fundó el expresidente Macri, casi sin candidatos propios en la urbe que lo catapultó a la escena nacional.

Por otra parte, la candidatura del ministro Petri en Mendoza muestra el efecto revulsivo del mileísmo en el plano nacional, ya que será primer candidato a diputado en una alianza entre LLA y la UCR local, partido que en otras provincias competirá contra el Gobierno nacional.

Suspendidas las primarias obligatorias por primera vez desde 2009, el próximo 26 de octubre se renovará la composición del Congreso: la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

2025 mostró una pronunciada baja en la participación electoral: Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe y Formosa realizaron comicios locales para elegir representantes a las legislaturas provinciales, y solo en Formosa se mantuvo el nivel habitual de concurrencia a votar por parte de la población.

En la provincia de Buenos Aires habrá elecciones legislativas locales el 7 de septiembre, una situación inédita en la que dos campañas electorales distintas ocurrirán en paralelo.

La mayoría de los análisis y encuestas muestran, hasta el momento, una extrema paridad en la intención de voto, con altos porcentajes de indecisos sobre los que se especula si definirán su candidato a pocos días de la elección o si optarán por no votar. EFE

