Ofician en Gaza el funeral del alto cargo fallecido tras ataques de Israel el viernes

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Gaza, 16 may (EFE).- La mezquita Suhada Al Aqsa de la ciudad de Gaza (norte) celebró en la mañana de este sábado el funeral de uno de sus últimos altos cargos de largo recorrido en la Franja, Izz al Din Al Haddad, objetivo de los ataques del viernes por la noche en la capital, según pudo comprobar EFE al asistir a la ceremonia.

En la mezquita se presentó el cadáver del alto cargo del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, envuelto en una bandera del grupo islamista y otra palestina. Según pudo conocer EFE, el cuerpo quedó destruido tras el bombardeo israelí, por lo que el tejido permanecía cerrado. EFE

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