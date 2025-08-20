The Swiss voice in the world since 1935

Ola de incendios en Portugal causa una tercera víctima mortal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 20 ago (EFE).- La ola de incendios que asola Portugal desde hace semanas ha causado la muerte de una tercera persona, un hombre que falleció anoche al caerse de la máquina agrícola que conducía mientras combatía las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, Paulo Santos, explicó este miércoles en declaraciones a EFE que se trata de un civil de 75 años que se cayó de la máquina que conducía y fue atropellado por la misma.

Se trata de la tercera víctima mortal registrada en Portugal por esta ola de los incendios rurales. La primera muerte fue la de un civil que falleció mientras luchaba contra las llamas el pasado viernes y la segunda, la de un bombero que murió este domingo en un accidente automovilístico en horario laboral.

El fuego de Mirandela es uno de los cuatro grandes incendios registrados en Portugal esta jornada y está siendo combatido por 316 bomberos, 107 vehículos y un medio aéreo, según datos de la ANEPC.

Portugal atraviesa desde hace semanas una ola de calor e incendios que mantuvo al país en estado de alerta hasta anoche y llevó al Ejecutivo luso a activar el mecanismo europeo de protección civil.

En esta jornada las fuerzas de emergencias y protección civil combaten 36 incendios rurales, que han llevado a movilizar 3.573 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y 10 medios aéreos. EFE

cch/nam

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR