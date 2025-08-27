Olimpia contrata al entrenador Ever Almeida, el cuarto del año, para reencauzar su rumbo

2 minutos

Asunción, 27 ago (EFE).- El Olimpia paraguayo contrató este miércoles al entrenador paraguayo Ever Hugo Almeida, el cuarto del año en su banquillo, para reemplazar al argentino Ramón Díaz, que renunció el fin de semana tras una derrota que agravó la situación del club en el Torneo Clausura, donde marcha noveno.

El presidente del Olimpia, Rodrigo Nogués, presentó a Almeida como el nuevo entrenador como un hecho muy importante que «llena de muchísimo orgullo y muchísima esperanza» al club.

«El profe Ever, la gloria más grande de la historia de club, ha vuelto a su casa y nos ha dado el sí», dijo el dirigente deportivo y agregó que trabajarán para «reencauzar el rumbo» en que está el equipo para levantarlo lo antes posible.

Almeida, uruguayo de nacimiento y naturalizado paraguayo, fue portero de la selección de Paraguay, sumó éxitos como jugador en el Olimpia y siendo entrenador llevó al Decano a la final de la Copa Libertadores de América del 2013 frente al Atlético Mineiro brasileño, que se impuso en el duelo.

El entrenador dijo que siempre tuvo la esperanza de volver a trabajar en su país tras haber estado fuera por un tiempo y aseguró que lo harán de la mejor forma para que «las cosas salgan bien».

Apuntó que «la historia del Olimpia lo exige» y pidió un poco de paciencia y tranquilidad.

Almeida trabajará con el preparador físico ecuatoriano César Benalcázar, quien formó parte de su cuerpo técnico en el Mushuc Runa en Ecuador, que fue una de las sorpresas de la última Copa Suramericana.

No obstante, en julio pasado, fue retirado del banco del Mushuc Runa tras su bajo desempeño en la liga local.

El domingo pasado, Ramón Díaz renunció al Olimpia después de 41 días en el cargo, tras perder por 2-0 ante General Caballero JML en la novena jornada del Clausura.

Antes abandonaron al Franjeado los también entrenadores argentinos Fabián Bustos y Martín Palermo.

En la tabla de posiciones, Olimpia suma nueve unidades y está situado a once del líder, Cerro Porteño. EFE

ja/gbf