Olimpia ratifica su liderato en el Apertura paraguayo pese a empate ante San Lorenzo

Asunción, 8 mar (EFE).- Olimpia ratificó su liderato en el torneo Apertura de Paraguay tras empatar este domingo por 1-1 ante el recién ascendido San Lorenzo en un partido de la novena jornada.

El conjunto dirigido por el argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez abrió el marcador por intermedio del delantero Alejandro Silva, quien convirtió de penalti, pero el Rayadito dio batalla y en el minuto 87 igualó con un tanto del atacante Luis Cáceres.

Con este resultado, Olimpia encabeza el torneo con 21 puntos mientras que San Lorenzo se mantiene en el fondo de la tabla con 2 enteros.

En esta misma fecha, el 2 de Mayo venció por 1-0 a Rubio Ñu con un gol de Diego Acosta.

Rubio Ñu quedó quinto en la tabla con 12 unidades y el 2 de Mayo penúltimo con 8.

La novena fecha se inició el sábado con el triunfo por 2-0 de Cerro Porteño sobre Guaraní.

Un doblete del delantero Cecilio Domínguez ascendió al Ciclón de Barrio Obrero al segundo puesto con 17 puntos y acortó la distancia frente al líder Olimpia.

No obstante, Cerro Porteño debe esperar el resultado del partido del lunes entre Trinidense y Nacional, equipo que con 15 enteros es tercero y busca una victoria para quitarle el puesto.

La derrota hundió a Guaraní en la décima casilla con 9 enteros y ahondó su crisis tras haber sido eliminado el jueves por Recoleta en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

El sábado, Libertad venció con lo justo a Sportivo Luqueño (1-0) con un gol del centrocampista Amín Molinas y quedó sexto con 11 puntos.

La noven fecha concluye el lunes con el encuentro de Recoleta, cuarto con 12, ante Sportivo Ameliano, séptimo con 11. EFE

