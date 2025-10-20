Olimpia ratifica su liderato en Honduras al vencer a Juticalpa y se aleja de sus escoltas

Tegucigalpa, 19 oct (EFE).- Un autogol de Bryan Barrios y un tanto de Kevin López dieron este domingo la victoria al Olimpia frente al Juticalpa, resultado que ratifica al primero en la cima del torneo Apertura de Honduras y lo deja cuatro puntos por encima de su escolta, Marathón, al cierre de la decimoquinta jornada.

Desde el pitido inicial, Olimpia, bajo dirección del uruguayo Eduardo Espinel, se adueñó de la posesión, propuso más fútbol y generó las oportunidades más claras, aunque le costó definir con contundencia en los metros finales.

El primer tanto del partido llegó al minuto 25, cuando Barrios intentó despejar un centro desde la banda de Dereck Moncada, y tocó el balón que terminó en su propia portería para el 1-0 a favor del Olimpia.

En el complemento, Olimpia buscó dominar nuevamente y selló el triunfo con el segundo tanto, obra de López, quien recibió un pase de Jorge Álvarez, superó la marca de Bryan Bernárdez y definió con la zurda para establecer el 2-0 definitivo, al 81.

Con el triunfo, Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño, sumó 31 puntos. Su rival de turno es octavo en la clasificación con 16 enteros.

En otros encuentros de la jornada, que se inició el sábado, Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, goleó a Génesis por 3-0, en tanto que Universidad Pedagógica y Platense empataron 1-1.

Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, derrotó por 3-0 a Choloma. EFE

