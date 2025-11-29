Oliver Laxe: «Sirat» no podría haber surgido de un algoritmo

Marrakech (Marruecos), 29 nov (EFE).- El director español Oliver Laxe considera, en una entrevista con EFE en Marrakech, que herramientas como la Inteligencia Artificial «nos van a obligar a ser más humanos» y sostiene que una películas como «Sirat» no podría ser resultado de un algoritmo.

Laxe, que presenta este sábado «Sirat» en el Festival de Cine de Marrakech, compara el impacto de la película en el espectador al de «un masaje que los primeros días te hace daño pero luego es benéfico».

«Hay un arquetipo universal, que es que para llegar al paraíso tienes que pasar por el infierno. Lo que pasa es que estamos tan infantilizados hoy en día, somos niños pequeñitos que no tenemos mucha capacidad para entender la vida ni herramientas. Entonces, pues a la mínima que hay curvas, nos tiemblan las piernas», apunta.

«Yo soy de los que piensan que no hay nada que suceda en la vida que no sea benéfico. Y muchas veces la vida te prueba, te testa. Y creo que es bueno asumir esos retos», continúa Laxe (París, 43 años), que aborda en su última película la peripecia de un padre -interpretado por el actor español Sergi López- que busca a su hija desaparecida en el universo de las «raves» en el Sáhara.

Saltar al abismo

Varios de sus protagonistas no son actores profesionales, una decisión que «aporta verdad, vulnerabilidad» porque «tienen esa fragilidad que es tan bonita y que es tan nuestra. Creo que como espectadores nos gusta ver a la gente frágil».

«Se trata de que confíen en ti, se trata de que se tiren al abismo contigo, y lo han hecho» en «Sirat», asegura en la entrevista con EFE.

Un abismo del que Laxe dice haber salido ya en parte gracias a la película. «Sirat ha sido un proceso de reconectar con mi herida y con esa vulnerabilidad de la que hablaba. Y eso me ha hecho un poquitito más libre. Un poquitito. Es difícil ser muy libres en este mundo, pero me ha ayudado».

El desierto, volver a casa

Rodada en Marruecos, el desierto es un protagonista omnipresente, como ocurre con el paisaje en otros trabajos de Laxe: «Yo filmo la naturaleza porque la naturaleza te testa, te pone a prueba».

«El desierto marroquí te pone en tu sitio, te va quitando, te hace sentirte pequeño, pero eso te da más serenidad», asegura.

Es, además, el escenario donde se funde la música electrónica con el Corán, dos elementos «que me habitan», dice el director español.

«Al final hacer cine es mirar adentro, es asumirte y, pues mira, me gusta el tecno y me gusta el Corán» y «creo que precisamente es lo que más ha penetrado en el espectador», asegura Laxe, que vivió varios años en Marruecos.

«Es un país que me ayudó mucho, que me sentí muy en casa (…) Yo creo que hay una continuidad de valores entre España y Marruecos, y me sentí, eso, muy en casa», recuerda.

Del ruido al éxito

Galardonada en Cannes y candidata española a los Óscars, el éxito de «Sirat» ha superado las expectativas de su director. «Sabíamos que íbamos a hacer ruido» pero «tanto éxito, no».

«La gente habla de ella, suscita debate y eso me parece muy rico». «Hay gente que la ve que siente que es un infierno y hay otros que consideran que es la puerta al paraíso», sostiene Laxe.

«Yo como artista, obviamente, soy un narcisista que quiere gustar a todo el mundo, pero asumo que, que no es posible. Y además, confío en mi trabajo. O sea, yo creo que Sirat trasciende la categoría de me gusta o no me gusta. O sea, Sirat es una película que toca, que te hace mirar adentro».

Y ese era su objetivo: «Es lo que quería, que la gente mirara adentro y conectara consigo mismo».

La IA no podría con «Sirat»

Oliver Laxe no mira con preocupación el avance de la tecnología, convencido de que «todo lo que nos deshumaniza nos va a obligar a ser más humanos».

«La vida nos va a empujar a un abismo en el que nos va a preguntar: ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué es ser humano? O sea, o sea, no creo que la inteligencia artificial nos sustituya a eso, en absoluto».

En el caso del cine, «la tecnología puede tener facilidad, pero al final el alma del cineasta es lo que va a imponer. Sirat es una película que estoy convencido y cualquier persona lo sabe, no le podría haber surgido al algoritmo».EFE

