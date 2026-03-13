Oliver Laxe y su cine a contracorriente que conquista Hollywood antes que su casa

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 13 mar (EFE).- El director español Oliver Laxe reflexiona sobre cómo su cine, tan «a contracorriente y del siglo XXI», ha encontrado mayor reconocimiento fuera de España y no en casa: primero en el Festival de Cannes, y ahora en Hollywood, tras la nominación de ‘Sirat’ al Óscar.

«En España nunca un cine como el mío, tan contra corriente, hubiera prosperado», dice Laxe en entrevista con EFE a dos días de la noche más importante de la industria cinematográfica, sorprendido de cómo Hollywood ha abrazado su obra.

«Yo no buscaba abrir las puertas de Hollywood porque no creía que mi trabajo pudiera tener acogida aquí, no me lo esperaba. Soy un hijo de Cannes, es lo que me ha legitimado en España; si no fuera por Cannes nunca hubiera hecho mi obra… Y aquí creo que está sucediendo un poco lo mismo. De nuevo, desde fuera, me vuelvo a legitimar», apunta.

Laxe no cuenta con ningún Goya a título personal y, aunque ‘Sirat’ se alzó con seis galardones el pasado 28 de febrero, ninguno correspondió a las categorías principales de la gala.

«Los premios son importantes, obviamente, si no fuera por mis premios en Cannes hubiera sido muy difícil para mí hacer mi carrera. (…) Pero también siempre ha sido importante no tenerlos en los Goya, porque te legitiman. El premio no es tanto la consecución de algo, sino que es más una puerta que se abre y un artista quiere trabajar libremente», añade.

Por eso no le sorprende que su filme, pese a representar a España en los Óscar, no se haya coronado en los premios de la Academia española, y ya adelanta que tiene claro que ‘Sirat’ tampoco se llevará la estatuilla en Los Ángeles.

«Lo veo totalmente normal, mi cine no es académico, no vamos a ganar aquí en los Óscar (…) Y ojo, el cine académico me gusta, no estoy en contra… pero soy muy consciente de que soy como un pintor impresionista en el siglo XIX», relata.

Portando una camiseta con la imagen de David Lynch y su frase habitual: «Mira el donut, no el agujero», Laxe explica también cómo su percepción de Hollywood ha cambiado tras el recorrido de ‘Sirat’, nominada a mejor película internacional y mejor sonido, de manera similar a cómo se transformó su mirada de Cannes la primera vez que asistió al festival.

«Cuando lo ves por dentro, ves que hay bastante verdad», dice el director, quien además se ha encontrado con gente del gremio dispuesta a impulsar su película sin mayor interés que el de mejorar la Academia.

«Me gusta ver cómo aquí la gente ha convivido mejor y le ha gustado precisamente la propuesta sensorial de ‘Sirat'», relata en contraposición con las opiniones que en su país tienen sobre su cine.

«Me pasa mucho en España, que te vienen a veces con el libro de ‘cómo escribir un guión’ y te vienen un poco con el ‘es que en el tercer acto el personaje…’ y es como hostia, ¿de verdad estamos aún ahí?. Son importantes las reglas, pero para romperlas», afirma.

Laxe, quien asegura que su proceso creativo es “más visceral” que mental, confiesa que su siguiente proyecto ya está empezando a cobrar vida y aunque todavía no hay nada concreto, confía en contar con apoyo estadounidense.

«Es muy pronto, pero pinta que voy a hacer una película americana. Habrá que legitimarse y merecerse el poder filmar aquí o en Latinoamérica que me apetece mucho. Lo digo con mucha humildad: cuando tú no estás en tu casa, tienes que dejar tus zapatitos en la puerta y pedir permiso, llamar a la puerta y merecerte», relata.

La 98º edición de los Óscar será la primera gala que Laxe verá en su vida. Lo hará desde la sala del teatro como uno de los protagonistas y aunque no aspira a salir del lugar con la estatuilla dorada, advierte: «Volveré». EFE

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