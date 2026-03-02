OMS ve «extremadamente preocupantes» los posibles daños a hospital de Teherán en ataques

1 minuto

Ginebra, 2 mar (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró «extremadamente preocupantes» las informaciones recibidas sobre los daños al Hospital Gandhi de Teherán durante los bombardeos del domingo sobre la capital iraní, y pidió que las instalaciones sanitarias sean respetadas en los conflictos.

«La OMS está trabajando para verificar el incidente, pero sirve como recordatorio de que deben tomarse todas las medidas posibles para evitar que los centros sanitarios queden atrapados en el conflicto en curso», señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta oficial en X.

«Los centros sanitarios están protegidos por el derecho internacional humanitario», agregó.

El sábado, el director general manifestó su preocupación por «los graves riesgos para la salud de la población» derivados del conflicto «que se está expandiendo por Oriente Medio».

«La amenaza de que instalaciones nucleares se vean afectadas es especialmente alarmante», subrayó.

El Ministerio de Salud iraní señaló este lunes que, en la noche del domingo, el Hospital Gandhi en Teherán sufrió daños tras un ataque y que los equipos sanitarios y de emergencia han iniciado la evacuación de pacientes y personal.

El balance provisional de víctimas tras los dos primeros días de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán asciende a centenares de muertos y heridos, según distintos recuentos difundidos por organismos humanitarios y autoridades iraníes, aún pendientes de actualización y de verificación independiente. EFE

abc/llb