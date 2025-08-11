Once Caldas espera tomar ventaja ante un Huracán con bajas de peso

3 minutos

Bogotá, 11 ago (EFE).- El Once Caldas buscará este martes dar la sorpresa y tomar ventaja en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba en su casa al Huracán, que hizo una sólida fase de grupos y parte como favorito en la serie.

El equipo de Manizales, dirigido por Hernán Darío «el Arriero» Herrera, no atraviesa por un buen momento en la liga colombiana, en la que acumuló 11 partidos sin ganar con el empate 1-1 ante Águilas Doradas en el estadio Palogrande, donde se medirá con el Globo.

«No subestimamos la liga; pasa es que los resultados no se dan», dijo Herrera, quien agregó que «ahora estamos pensando también en el resultado de Copa y espero que la gente nos acompañe y nos motive».

Por la urgencia en el Torneo Clausura, en el que marcha penúltimo con apenas dos puntos, el cuerpo técnico no pudo darle el descanso que esperaba a varios de sus habituales titulares y tuvo que echar mano del goleador Dayro Moreno y de los extremos Michael Barrios y Mateo Zuleta, quienes arrancaron en el banco pensando en la Sudamericana.

Once Caldas, entretanto, se instaló sin problemas en los octavos de final a la ganar con abrumadora autoridad el playoff ante el San Antonio Bulo Bulo boliviano con un marcador global de 7-0.

En cuanto a Huracán, dirigido por el entrenador argentino Frank Darío Kudelka, se recuperó de la derrota 2-0 ante Lanús en la Copa Argentina con la victoria 1-0 en el Torneo Clausura ante Tigre con la anotación de Leonardo Gil, que le permitió dar el salto en la tabla y ubicarse quinto en su zona.

Su buen rendimiento en fase de grupos de la Sudamericana le permitió al Globo instalarse en los octavos de final al quedarse con el Grupo C al acumular 14 puntos, obtenidos con sus victorias frente a Corinthians (2-1 y 1-0) y Racing de Montevideo (5-0 y 3-1) y a los empates sin goles con América de Cali.

Para el juego con Once Caldas, la escuadra argentina reportó que tendrá la baja sensible del extremo Leonardo Sequeira por un esguince de tobillo, mientras que mediocampista Matko Miljevic no logró superar un problema muscular y no viajó a Manizales.

El partido de vuelta se disputará el martes 19 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

– Alineaciones probables:

. Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett, Juan Patiño; Iván Rojas, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo García, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. Entrenador: Hernán Darío Herrera.

. Huracán: Sebastián Meza; Nehuén Paz, Fabio Pereyra, César Ibañez, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez, Agustín Urzi, Matías Tissera, Rodrigo Cabral y Juan Bisanz. Entrenador: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: el brasileño Ramón Abatti, acompañado de sus compatriotas Guilherme Caminoi, Neuza Back y Rodrigo Pereira. En el VAR estará Daniel Nobre.

Estadio: Palogrande, de Manizales.

Hora: 17.00 hora local (00.00 horas GMT del martes). EFE

jps/pc/jl