Once nuevos muertos en Gaza por desnutrición elevan a 300 el total de fallecidos de hambre
1 minuto
Jerusalén, 25 ago (EFE).- Once personas murieron por desnutrición en la Franja de Gaza este domingo, lo que eleva a 300 el total de fallecidos por esta causa en el territorio palestino desde que en octubre de 2023 comenzara la ofensiva israelí.
Según el informe diario publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad gazatí, que recoge datos del día anterior, 117 de los 300 muertos por la hambruna en Gaza son niños. EFE
