ONG denuncia «indiferencia institucional» en el proceso de excarcelaciones en Venezuela

3 minutos

Caracas, 9 ene (EFE).- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este viernes «indiferencia institucional» por parte del Gobierno de Venezuela en el proceso de excarcelaciones y dijo que seguirá ejerciendo una «vigilancia activa» hasta que se concreten todas las liberaciones.

A través de un comunicado, el CLIPP indicó que familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de distintas cárceles, donde, agregó, en «muchos casos» los «funcionarios alegan desconocer las órdenes de excarcelación» y en otras situaciones señalan la «supuesta ausencia de boletas» de liberación.

El jueves, Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la liberación de detenidos, aunque no precisó el número ni las condiciones, pero aseguró que se estaban produciendo ese mismo día.

Al respecto, el CLIPP indicó que este anuncio «generó expectativas en familiares», quienes permanecen a la espera de la liberación de sus seres queridos, una situación que a su juicio genera «nuevas frustraciones tanto en las familias como en las personas privadas de libertad injustamente».

«Como familiares y víctimas, hemos pernoctado en algunos de estos centros exigiendo celeridad, transparencia y la libertad inmediata, plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela», señaló la ONG.

Familiares de presos políticos dijeron a EFE que visitaron a sus parientes este viernes en el Rodeo I, cárcel en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), y aseguraron que los detenidos desconocían cualquier «tipo de noticias», pero se alegraron al saber el anuncio de excarcelaciones.

«Ellos no sabían que había una medida de liberación. (…) Estoy feliz. Gracias a Dios que ya esto está pasando», indicó a EFE Alfonso Omaña, quien dijo haber llegado a las 4:00 hora local (8:00 GMT) al penal para visitar a su hijo, César Omaña.

Por su parte, Shakira Ibarreto contó que, durante las visitas, escuchó a los detenidos gritar cuando se enteraron del proceso de excarcelaciones.

«Yo salí llorando porque de verdad me emocionó mucho ese momento al escuchar los gritos de ellos de emoción», subrayó Ibarreto a EFE.

Parientes de los detenidos pasaron la noche del jueves al viernes a las afueras del centro penitenciario, donde durmieron en el surlo y dentro de automóviles, a la espera de las liberaciones anunciadas.

Hasta ahora, el CLIPP ha confirmado la excarcelación de nueve personas -ONG y partidos elevan la cifra a 11-, entre ellas cinco españoles (incluida la activista, también venezolana, Rocío San Miguel), un italiano, y el excandidato presidencial Enrique Márquez.

Este número de liberaciones, apuntó el CLIPP, es «reducido» frente a los «más de 1.000» presos políticos que contabiliza en Venezuela.

El anuncio de las excarcelaciones es una de las primeras acciones de la presidenta encargada tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y abrió un nuevo escenario entre Caracas y Washington, marcado por la intención del presidente Donald Trump de dirigir una transición en el país sudamericano y la venta de su petróleo.EFE

