ONG dice haber confirmado la muerte de 1.850 personas en las protestas de Irán

1 minuto

Redacción Internacional, 13 ene (EFE).- La ONG Human Rights Activists (HRA) afirmó este martes haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones.

«HRA condena enérgicamente el uso de fuerza letal contra manifestantes en todo Irán, advirtiendo que el actual apagón nacional de Internet se está utilizando para ocultar graves violaciones de derechos humanos y obstaculizar la rendición de cuentas», denunció esta ONG en su agencia de noticias HRANA.

HRA además está investigando otras 770 muertes debido a la represión a manos de las fuerzas estatales y «sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores, dados los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones». EFE

ime/rcf