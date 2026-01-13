ONG dice haber confirmado la muerte de 1.850 personas en las protestas de Irán

2 minutos

Redacción Internacional, 13 ene (EFE).- Human Rights Activists (HRA) afirmó este martes haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones.

«HRA condena enérgicamente el uso de fuerza letal contra manifestantes en todo Irán, advirtiendo que el actual apagón nacional de Internet se está utilizando para ocultar graves violaciones de derechos humanos y obstaculizar la rendición de cuentas», denunció esta ONG en su agencia de noticias HRANA.

HRA además está investigando otras 770 muertes debido a la represión a manos de las fuerzas estatales y «sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores, dados los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones».

«Los informes indican el uso de tácticas extremas y cada vez más letales contra los manifestantes, incluido el despliegue de armas de fuego de tipo militar, armas de perdigones y escopetas, y tiroteos a corta distancia, violando el derecho a la vida conforme al derecho internacional», recoge la ONG en el comunicado, donde piden que se ponga fin al uso de fuerza letal contra manifestantes y transeúntes

La última cifra dada ayer por la organización con sede en EEUU era de 646 muertes, mientras que otra de las ONG que están documentando estos hechos, Iran Human Rights (IHRNGO), elevó este martes a al menos 734 el número de manifestantes muertos.

Las protestas que comenzaron el día 28 llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país, derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

En Teherán, donde las autoridades aseguran que países como Israel y EEUU están azuzando las protestas para desestabilizar al gobierno, las referencias a muertos han venido relacionadas sólo con los miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos.

La presencia militar en las calles se ha venido reduciendo desde el domingo, después de que destacamentos de policías y militares se desplegaran en grandes números desde el pasado jueves. EFE

ime/ajs