ONG humanitaria rescata a 100 migrantes en el Mediterráneo Central

Roma, 19 ago (EFE).- Un centenar de migrantes fueron rescatados este martes al amanecer en el Mediterráneo Central por el buque humanitario ‘Sea-Watch 5’, operado por la ONG alemana Sea Watch, según informó la propia organización en su cuenta de X.

«A bordo del Sea-Watch 5 tenemos 100 personas rescatadas de dos embarcaciones esta mañana al amanecer», explicó la ONG, que confirmó que todos los rescatados «están a salvo» y que el barco se dirige al puerto de Catania, en la isla de Sicilia (sur), asignado por las autoridades italianas para el desembarco.

Por otro lado, esta mañana, otro barco humanitario, el ‘Humanity 1’ de la ONG SOS Humanity, atracó en el puerto de Nápoles con 134 migrantes a bordo, todos hombres, entre ellos 10 menores no acompañados.

Los migrantes, de nacionalidad bengalí, eritrea, egipcia y yemení, habían sido rescatados días atrás mientras viajaban en dos embarcaciones de fibra de vidrio.

La ONG criticó que las autoridades italianas les asignasen un puerto «distante» a más de 750 kilómetros del lugar del rescate, lo que «niega a las personas su derecho a desembarcar inmediatamente en un lugar seguro».

Además, este martes también desembarcaron en la isla de Lampedusa un total de 106 migrantes, tras ser rescatados por lanchas patrulleras de la Guardia de Finanzas italiana.

Las personas viajaban en dos embarcaciones: una con 37 ocupantes y otra con 69.

En la primera, de unos 10 metros de eslora, viajaban ciudadanos bengalíes, egipcios, pakistaníes y tunecinos que, según su testimonio, habían partido de Tajoura, en Libia, mientras que en la segunda, que habría partido desde Zuara iban bengalíes, egipcios y marroquíes, según medios locales.

Todos los migrantes fueron trasladados al centro de acogida de Contrada Imbriacola, en Lampedusa, donde actualmente se encuentran alojadas 215 personas.

En lo que va de año, más de 39.330 migrantes han alcanzado Italia a través de la ruta del Mediterráneo central, una cifra superior al mismo periodo de 2024, cuando habían llegado unas 38.191 personas.EFE

