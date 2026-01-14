ONG israelí describe violencia reproductiva de Israel en Gaza como parte de un genocidio

5 minutos

Jerusalén, 14 ene (EFE).- La ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHR, en inglés) publicó este miércoles dos informes en los que analiza la violencia reproductiva sufrida por las mujeres palestinas durante la ofensiva israelí a la Franja de Gaza, que enmarca como un elemento más de un posible genocidio.

«La violencia reproductiva constituye una violación del derecho internacional; cuando se lleva a cabo de forma sistemática y con la intención de destruir, entra dentro de la definición de genocidio», establece PHR al inicio de uno de los textos, ‘Maternidad bajo el fuego: ¿Cuánto puede soportar una mujer?’.

Según el Centro de Derechos Reproductivos, este tipo de violencia abarca cualquier vulneración de la capacidad de las personas para decidir si quieren o no tener hijos y en qué momento, así como al acceso a información y a servicios de salud reproductiva.

En Gaza la erosión por parte de Israel de las condiciones necesarias para embarazos y nacimientos seguros ha aumentado los embarazos de alto riesgo, que ya afectan a una de cada tres mujeres; mientras que uno de cada cinco recién nacidos nace prematuro o con bajo peso, según datos de las Naciones Unidas.

En 2025, el Ministerio de Sanidad de Hamás en Gaza registró un 50 % más de nacidos con un peso inferior al normal respecto a 2022 -antes de la ofensiva israelí-, así como un 71 % más de bebés con malformaciones congénitas y un 88 % más de muerte fetal. En todo el año, hubo 4.000 nacimientos prematuros (de 49.180 nacidos).

Además, en la primera mitad de 2025 la natalidad cayó un 41 % respecto al mismo periodo tres años antes, con un total de 17.000 nacimientos.

Mujeres embarazadas en peligro

Esta violencia, según 21 testimonios recopilados por PHR, se consolida en torno a tres pilares: el colapso de los servicios sanitarios en Gaza, los repetidos desplazamientos forzosos de la población y la hambruna provocada por Israel.

Los ataques del Ejército de Israel a los hospitales gazatíes (33 de 36 se han visto total o parcialmente destruidos), así como el bloqueo al acceso de medicamentos o suplementos, «ponen en peligro a las madres y sus niños por nacer, recién nacidos y lactantes», denuncia PHR, algo que «tendrá consecuencias por generaciones, alterando permanentemente a las familias».

«Me impactó cuando me enteré de que estaba embarazada. Antes de la guerra, tomaba pastillas anticonceptivas, pero una vez comenzó a guerra, ya no estaban disponibles. Durante el embarazo, sufrí muchísimo», dice a PHR Masara Jamis Al Sakahfi, de 32 años, sobre la gestación de su cuarto hijo.

«Las contracciones empezaban y paraban de repente por el miedo a los bombardeos. Me quedaba paralizada y las contracciones paraban», sentencia.

Nariman Sajura, de 33 años, relata en el informe cómo se vio desplazada a pie en numerosas ocasiones, llegando a caminar cinco kilómetros a lo largo de la carretera de Salah al Din sin saber que estaba embarazada. Solo lo supo en la ciudad de Rafah (sur), cuando llevaba tres meses encinta.

Otra madre de 28 años describe las consecuencias del hambre en su maternidad: «El dolor en mis dientes se debe a dar el pecho, porque todo mi calcio se va en la leche. Cuando no consigo suficiente comida, mi cuerpo la saca de mis dientes y mis huesos».

La perspectiva de los sanitarios

El segundo informe, elaborado junto a la Clínica Global de Derechos Humanos de la Universidad de Derecho de Chicago (GHRC, en inglés) bajo el título ‘Destruyendo la esperanza por el futuro: violencia reproductiva en Gaza’, recoge los testimonios de sanitarios.

«Lo vimos clínicamente en mujeres que no tenían el periodo porque estaban gravemente desnutridas. Lo vimos en mujeres que tenían abortos espontáneos, mujeres que no producían leche, porque cuando estás embarazada o lactando, tus necesidades calóricas aumentan», advierte una enfermera que trabajó en la Franja en 2024.

PHR y GHRC califican las restricciones de Israel a los recursos médicos en Gaza -sujetos a inspecciones largas y arbitrarias, según ONG- como «extremas, inconsistentes y deliberadamente opacas, habiendo causado un importante daño a los servicios reproductivos».

La entrada a Gaza de medicamentos o productos no farmacéuticos pero esenciales está prohibida al ser considerados de «doble uso» (militar y civil) por las autoridades israelíes o tras procesos burocráticos inciertos. A ello se suma el limitado acceso de alimento a Gaza, totalmente bloqueado durante once semanas entre marzo y mayo de 2025.

«Los daños causados por la violencia reproductiva y la desnutrición aguda son continuos y deben remediarse urgentemente», sentencia el informe. «Cada día que pasa sin una alimentación adecuada y sin acceso a atención médica para las mujeres embarazadas y lactantes, y los recién nacidos, disminuye la capacidad reproductiva, la seguridad y la autonomía de los palestinos en Gaza», añade.EFE

pbj/pms-mt/jgb