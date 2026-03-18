ONG venezolana dice que se mantiene la «estructura represiva» con nuevo titular de Defensa

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Caracas, 18 mar (EFE).- La ONG venezuela Provea dijo este miércoles que la designación del general en jefe Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa de Venezuela mantiene «intacta la estructura represiva» del Estado, tras recordar que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU lo señaló en 2018 por detenciones arbitrarias.

«Reciclaje de impunidad», dijo en un mensaje en X la ONG, al reaccionar a la designación hecha por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien destituyó del cargo a Vladimir Padrino López, el ministro más antiguo de Nicolás Maduro.

Provea indicó además que incorporar a González López al gabinete «es la continuidad del mismo aparato con otro título».

«No puede haber reinstitucionalización real mientras quienes dirigieron la represión conserven cuotas de poder. Desmantelar ese aparato es una condición mínima para cualquier proceso creíble de cambio en Venezuela», concluyó.

Rodríguez destituyó este miércoles a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país, y dos meses después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Padrino López estaba requerido por Estados Unidos, que ofrecía desde enero del año pasado 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en EE.UU. y era cercano a Nicolás Maduro.

La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado «socio y amigo»- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente. EFE

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