ONG venezolanas aseguran que los presos políticos son excarcelados con medidas cautelares

3 minutos

Caracas, 15 ene (EFE).- Los presos políticos excarcelados en los últimos días en Venezuela tienen medidas cautelares como prohibición de salir del país, no hablar con los medios de comunicación o presentarse ante los tribunales de forma periódica, informaron este jueves a EFE las ONG Foro Penal y Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que de las 84 excarcelaciones que han verificado hasta el miércoles 14 a las 20:30 hora local (00:00 GMT) todos tienen medidas cautelares.

Además, indicó que las restricciones «son variadas», desde prohibición de salir del país hasta la presentación regular ante los tribunales que llevan sus casos.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) señaló que los detenidos no salen «completamente libres».

El activista Diego Casanova del Clipp indicó que a los presos políticos «los han amenazado» y les prohíben relatar «todo lo que ocurrió (en las cárceles), de lo que les hicieron».

«Incluso les decían que los familiares también tenían que abstenerse de denunciar, de decir lo que ocurrió, de dar declaraciones a los medios», aseguró.

El miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que desde diciembre pasado se han liberado a 406 personas, pero las ONG denuncian que no se ha publicado una lista con los nombres y registran una cantidad menor de excarcelaciones. La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reportaba 102 liberaciones.

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas, la mandataria aseguró que «se mantiene abierto» el proceso de excarcelación de presos políticos, luego de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la semana pasada la liberación de un «número importante de personas».

La mandataria encargada sostuvo que «no ha culminado aún» el «proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad» que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, «procedieron 194» excarcelaciones.

El miércoles, 19 periodistas fueron excarcelados, según organizaciones de la prensa, entre los que se encontraba Roland Carreño, también activista de Voluntad Popular, así como el politólogo y director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans.

El Foro Penal registraba hasta el domingo más de 800 presos políticos en el país.

Estas últimas excarcelaciones se han llevado a cabo pocos días después de los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano en los que fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

sc/bam/rcf