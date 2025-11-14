ONU: el huracán Melissa destruyó o dañó gravemente el 10 % de los edificios en Jamaica

1 minuto

Ginebra, 14 nov (EFE).- El huracán Melissa ha destruido o dañado gravemente el 10 % de los edificios en Jamaica, alertó en rueda de prensa la portavoz del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Sarah Bel.

Para obtener estos resultados, la Unidad de Datos Espaciales del Gobierno de Jamaica, explicó, ha analizado el estado de cerca de un millón de edificios a través de imágenes satelitales.

Además, el PNUD estimó que el paso del huracán ha dejado más de 4,8 millones de toneladas de escombros en la isla, suficientes para llenar 480.000 camiones, ilustró.

El huracán Melissa impactó en Jamaica cuando se encontraba en la categoría 5, el mayor nivel de intensidad en las escalas, el pasado 28 de octubre.

Causó al menos 45 muertos en la isla y daños valorados entre 6.000 y 7.000 millones de dólares (entre 5.000 y 6.000 millones de euros). EFE

