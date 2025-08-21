The Swiss voice in the world since 1935

ONU: Un tercio de niños en el norte de Gaza sufren desnutrición severa y no sobrevivirán

Ginebra, 21 ago (EFE).- Un tercio de los niños en la Ciudad de Gaza y en el norte del enclave en general sufren desnutrición severa y no sobrevivirán, afirmó este jueves el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

«Si vemos las informaciones que provienen de nuestros centros de salud, uno de cada tres niños en Ciudad de Gaza y el norte de Gaza están severamente desnutridos, muchos de ellos no van a sobrevivir. Mucha más gente, en los próximos días y semanas, va a morir a causa del hambre», sostuvo. EFE

