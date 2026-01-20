ONU advierte sobre deterioro humanitario en región colombiana por la violencia guerrillera

Bogotá, 20 ene (EFE).- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia advirtió este martes sobre el deterioro de la situación humanitaria en la región del Catatumbo, donde la violencia asociada a la confrontación entre grupos armados dejó en 2025 al menos 166 personas muertas, incluidos diez niños, y afectó a líderes sociales, la fuerza pública y el sistema educativo.

Según el balance presentado por el representante de esa oficina en Colombia, Scott Campbell, el organismo verificó el asesinato de siete defensores de derechos humanos -seis hombres y una menor de edad- crímenes que, dijo, están directamente relacionados con la disputa territorial entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

El balance también da cuenta de 63 personas heridas en hechos violentos, así como del asesinato de 19 integrantes de la fuerza pública y de 16 uniformados lesionados durante el mismo periodo.

Campbell alertó además sobre el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, que calificó de «sumamente preocupante».

De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), citadas por el alto funcionario de la ONU, en 2025 se registraron al menos 69 casos de reclutamiento forzado en la zona, aunque advierte que puede existir un alto subregistro.

La violencia también ha afectado de forma directa el acceso a la educación y la ONU señaló que varios centros educativos permanecen rodeados de minas antipersonales, lo que impidió que miles de estudiantes completaran el ciclo escolar en 2025 y regresaran a clases este año.

Recomendaciones al Estado

Ante este panorama, la Oficina de la ONU sostuvo que el Estado colombiano no ha dado una respuesta «adecuada ni suficientemente articulada» a la crisis y urgió a fortalecer la protección de los derechos.

Entre las recomendaciones, el organismo pidió atender de manera efectiva las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo; reforzar el trabajo de la Fiscalía en la investigación de homicidios y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH), y avanzar en un pacto social que aborde las causas estructurales del conflicto.

También, instó a la fuerza pública a retomar el control del territorio respetando los derechos humanos y el DIH, e hizo un llamado a ampliar las acciones de desminado humanitario, especialmente en entornos escolares.

Finalmente, hizo un llamado urgente a los grupos armados no estatales para que «respeten los derechos humanos, cesen el uso de drones y otros artefactos explosivos, liberen a los menores reclutados y suspendan de inmediato esa práctica».

El balance del diplomático de la ONU tuvo lugar en el foro ‘Catatumbo en guerra: a un año de la crisis humanitaria’ realizado en Bogotá por la Fundación Vivamos Humanos, en el que participaron organizaciones sociales de esta región que desde el 16 de enero de 2025 son víctimas de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias del Frente 33. EFE

