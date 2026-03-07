ONU urge a fortalecer sistemas de justicia en Bolivia para garantizar derechos de mujeres

3 minutos

La Paz, 7 mar (EFE).- El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia urgió este sábado a fortalecer los modelos de justicia en el país suramericano para «desarticular la discriminación estructural» y garantizar así el cumplimiento pleno de los derechos de las niñas y mujeres.

En un comunicado emitido en vísperas del Día Internacional de la Mujer, la ONU en Bolivia hizo este llamado «con el fin de garantizar a mujeres, adolescentes y niñas el acceso a una justicia transparente, oportuna y libre de estereotipos de género».

«La adopción de un enfoque de género e interseccional constituye un punto de partida indispensable para desarticular la discriminación estructural y las normas sociales limitantes que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos», indicó el organismo.

También recordó que los acuerdos alcanzados en 2025, durante la 67 reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, establecen que el acceso a la justicia «es indispensable para el ejercicio efectivo de los demás derechos».

Según la ONU, estos acuerdos remarcan, además, «la necesidad de implementar reformas que aseguren una justicia oportuna y sensible a las diversas realidades de las mujeres, adolescentes y niñas», lo que incluye la eliminación de «sesgos y estereotipos raciales y de género en el ámbito judicial».

«En Bolivia, este esfuerzo debe orientarse a ampliar la capacidad de los sistemas de justicia para responder a las desigualdades agravadas por la pobreza, los impactos del cambio climático, las crisis humanitarias y situaciones de movilidad humana», señaló.

El organismo instó a brindar «asistencia legal adecuada, gratuita y especializada en violencia de género, que permita a las víctimas tomar decisiones informadas» y a asegurar la financiación «sostenible» de estos servicios.

La ONU en Bolivia también reconoció a los movimientos feministas y organizaciones de mujeres «como aliados esenciales para superar las barreras estructurales» que impiden el acceso a la justicia y enfatizó «la importancia de proteger» a las defensoras de derechos para que tengan un entorno seguro «frente a cualquier tipo de represalia».

«Fortalecer el acceso a la justicia no es solo una reforma administrativa, es un mandato derivado de los compromisos internacionales suscritos por Bolivia, en consonancia con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y su principio de no dejar a nadie atrás», agregó.

El viernes, miles de mujeres marcharon en La Paz para reclamar contra la impunidad en los casos de abusos sexuales y de violencia machista, que se han cobrado 19 vidas en el país en lo que va de año.

En Bolivia rige desde 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos. EFE

