OpenAI firma un acuerdo de computación con Cerebras valorado en 10.000 millones de dólares

2 minutos

Nueva York, 14 ene (EFE).- La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI anunció este miércoles un acuerdo con la fabricante de chips Cerebras para sumar capacidad de computación a sus tecnologías y así mejorar la calidad y velocidad de sus resultados.

El acuerdo está valorado en unos 10.000 millones de dólares, según reportó The Wall Street Journal, que cita fuentes conocedoras del asunto.

El objetivo es que Cerebras suministre a OpenAI unos 750 megavatios de capacidad de computación a lo largo de varios años, a partir de 2026, en lo que supone «la mayor instalación de inferencia de IA de alta velocidad del mundo», indica un comunicado de la primera compañía.

OpenAI destacó que integrar la capacidad de Cerebras busca «acelerar la respuesta de la IA», puesto que ahora, cuando se hace una pregunta a ChatGPT o se usa un agente de IA hay un «bucle» en el que «se envía la solicitud, el modelo piensa y envía algo».

El responsable de infraestructura de Computación de OpenAI, Sachin Katti, aseveró que el resultado serán «respuestas más rápidas, interacciones más naturales y unos cimientos más fuertes para escalar la IA en tiempo real para mucha más gente».

La empresa dirigida por Sam Altman indicó que planea agregar la «capacidad de baja latencia» de Cerebras en su «pila de inferencia» por fases hasta 2028.

«Nuestros equipos se han reunido con frecuencia desde 2017 compartiendo investigación, esfuerzos iniciales y la creencia común de que llegaría un momento en el que la escala de los modelos y la arquitectura del ‘hardware’ tendrían que converger. Ese momento ha llegado», agregó Cerebras.

Según CNBC, Cereberas tiene centros de datos llenos de sus chips en EE.UU. y el extranjero, y su cofundador y director ejecutivo, Andrew Feldman, indicó que planea seguir ampliando su número con este acuerdo. EFE

