Operador turístico ruso redirige a clientes de Venezuela a Cuba por cierre espacio aéreo

Moscú, 30 nov (EFE).- El operador turístico Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, anunció hoy que redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que debían viajar a Venezuela, tras el anuncio del cierre total del espacio aéreo venezolano del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según indicó la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) en su portal oficial, Pegas Touristik informó a las agencias asociadas de que el vuelto Moscú-Porlamar previsto para el lunes fue cancelado y en su lugar se habilitó un vuelo Moscú-Varadero.

ATOR explicó esta decisión por «la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos».

Pegas ofrecerá a los turistas las opciones de hospedarse en hoteles del mismo nivel o incluso de clase más alta en Varadero, o en caso de que no quieran descansar en Cuba, depositar el importe para su uso en futuras reservas.

La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, señaló que los vuelos a Venezuela se restablecerán en cuanto se normalice la situación e informó de que la parte rusa destinará un vuelo especial para el retorno de todos los turistas rusos que actualmente descansan en Margarita.

El mandatario estadounidense declaró este sábado, a través de su red social Truth, el cierre total del espacio aéreo de Venezuela.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, reza el mensaje de Trump.

Venezuela repudió de inmediato “con absoluta contundencia” el mensaje del presidente de EE.UU. y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos.EFE

