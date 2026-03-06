Opositor Rosales pide crear condiciones para hacer elecciones «transparentes» en Venezuela

Caracas, 6 mar (EFE).- El opositor venezolano Manuel Rosales dijo este viernes que se deben establecer todas las condiciones para que eventualmente se celebren en el país suramericano unas elecciones que sean «limpias» y «transparentes», dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

«Se tienen que reinstitucionalizar los poderes, se tiene que cambiar el CNE (Consejo Nacional Electoral), revisar el registro electoral, crear las condiciones para que de verdad las elecciones sean limpias y transparentes», indicó el exgobernador del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), en una rueda de prensa por el 20 aniversario de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

Igualmente, Rosales sostuvo que es necesario lograr la estabilización política y económica, con aumentos de salarios y pensiones, mejorar el sistema eléctrico, así como derogar leyes como la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar.

«Instrumentos para perseguir, para encerrar a la gente en las cárceles, para quitarle los bienes a las personas, eso tiene que ser derogado», añadió.

El lunes, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó que habrá elecciones en Venezuela pero consideró prioritaria la recuperación económica tras «un período muy prolongado de sanciones».

«Claro que habrá elecciones. En Venezuela siempre hay elecciones (…). Hay unos períodos que están establecidos y, sin duda alguna, nosotros vamos a llegar a consensos, a acuerdos en lo político, pero lo más importante ahorita es la sociedad, lo más importante ahorita es la economía», afirmó Rodríguez en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, difundida en su canal de Youtube.

El parlamentario señaló que la presidenta encargada, su hermana, Delcy Rodríguez, está a cargo del Ejecutivo por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en vista de la «falta forzada» del mandatario, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

El diputado indicó que «en los próximos días» habrá conversaciones con «los factores políticos y de la sociedad», sin dar detalles, para promover un proceso de «fortalecimiento» de las instituciones y abrir el camino a una posible elección, que deberá lograrse «por la vía del consenso».

A su juicio, en estos momentos «no es perentorio» definir una fecha o cuáles elecciones se deberían hacer primero. EFE

