Opositor ruso se declara en huelga de hambre tras ser condenado a seis años de cárcel

Moscú, 26 dic (EFE).- El opositor Serguéi Udaltsov, líder del Frente de Izquierdas condenado la víspera a seis años de cárcel por ‘justificar el terrorismo’, se ha declarado en huelga de hambre, según informó este viernes la organización de derechos humanos Memorial.

«Tras ser dictada la sentencia, Udaltsov anunció una ‘huelga de hambre mortal'», señaló la organización proscrita en Rusia, citando las palabras utilizadas por el político, en Telegram.

El opositor fue condenado este jueves por el Segundo Tribunal Militar de Moscú por ‘justificación pública de terrorismo en internet’ a seis años de cárcel por un artículo publicado en las redes sociales.

En febrero de 2024 fue detenido por las autoridades rusas e incluido en la lista de terroristas y extremistas. Según las leyes rusas, los bancos congelan los fondos de las personas incluidas en esta lista .

Udaltsov, quien en el pasado cumplió casi cinco años de cárcel por participar en mayo de 2012 en las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS, calificó de «totalmente absurdos» los cargos en su contra.

«Sin duda, la persecución en mi contra está relacionada con las elecciones presidenciales (de marzo de 2024). Apoyamos a los que se oponen a Vladímir Putin. Creo que esa es una de las causas de mi detención», dijo.

Agregó que le resulta «triste e insultante» que las autoridades rusas persigan a los patriotas, en lugar de hacerlo con «estafadores y sinvergüenzas», algunos de los cuales están en el poder.

Udaltsov, quien apoyó en el pasado la guerra rusa en Ucrania, se había mostrado muy crítico con los altos mandos militares de su país por la mala gestión del Ejército.

«Sois idiotas e incompetentes, no os merecéis los cargos que ocupáis, erráis aquí y allá. El precio son miles de vidas humanas», sostuvo Udaltsov en uno de sus vídeos, difundido por el Frente de Izquierdas.EFE

mos/jgb