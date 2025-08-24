The Swiss voice in the world since 1935

Opositora venezolana Machado llama a desobedecer convocatoria de alistamiento a la Milicia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 23 ago (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó este sábado a desobedecer la jornada de alistamiento de las «fuerzas milicianas» convocada para el fin de semana por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EE.UU. en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

«Quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden», escribió Machado en su cuenta de X, junto a la petición: «Desobecede; ignóralos, déjalos solos».

Asimismo, la exparlamentaria destacó que «las plazas vacías de toda Venezuela hoy» reflejan, a su juicio, «el futuro que se aproxima».

La jornada de registro de milicianos fue convocada por Maduro en cada plaza Bolívar del país y en los cuarteles.

Este sábado, EFE pudo constatar que simpatizantes del Gobierno venezolano se congregaron en varios puntos de Caracas para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) e instaron a la población a sumarse a la cita que se extenderá, en principio, hasta el domingo.

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, se sumó, acompañada por otras autoridades locales, a la actividad que se replicó, tal y como comprobó EFE, en otros lugares como la plaza La Pastora, también en el centro caraqueño.

Según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la jornada de alistamiento a la MNB, que está compuesta por civiles voluntarios y fue creada en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), ocurrió además en varios estados de Venezuela, entre ellos, Lara, Bolívar, Táchira, Trujillo, Sucre y La Guaira.

El pasado lunes, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que EE.UU. aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Un día después, el martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió no «caer en nerviosismo» frente al inicio de la jornada de alistamiento.

Según el jefe castrense, la de este sábado es «una movilización del pueblo, voluntario, para registrarse en un cuerpo muy poderoso que ha creado la revolución bolivariana», y que, aseguró, está «esparcido en todo el territorio nacional».EFE

dga/gpv

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR