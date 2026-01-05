Orbán dice que Bruselas intervendrá en las elecciones húngaras a favor de un cambio

2 minutos

Budapest, 5 ene (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, dijo este lunes esperar «una fuerte intervención» por parte de instituciones europeas en las elecciones legislativas que celebrará su país este año, dirigida contra su partido, el Fidesz, y por lo tanto a favor de un cambio en la orientación política del socio comunitario.

«La Comisión Europea (CE) está interesada en un cambio de Gobierno» en Hungría, opinó Orbán ante la prensa en Budapest y agregó que espera «una fuerte intervención por parte de Bruselas en las elecciones».

El político que gobierna desde 2010 con mayoría absoluta del Fidesz, muy crítico con las políticas de la Comisión Europea, señaló que Hungría es un ejemplo de que «son posibles otras soluciones que difieren de las de Bruselas».

En este contexto se refirió a las políticas en materia de inmigración o energía, en las que Budapest se desmarca de la postura mayoritaria de los Veintisiete, al seguir usando fuentes de energía rusas y al rechazar el pacto migratorio de la Unión Europea (UE).

Según Orbán, esas diferencias son las causas del supuesto deseo de «Bruselas» de que haya un cambio de Gobierno en Hungría.

Entre las formas en que se producirían las supuestas injerencias, habló de posibles apoyos financieros a las fuerzas de la oposición húngara.

«Es intervención política si un partido acepta dinero del extranjero. Habrá que estar atentos a los euros rodantes que llegan de Bruselas», afirmó.

En 2024, el banco húngaro MBH otorgó al partido español Vox un préstamo de 9,2 millones de euros con el que financió sus campañas electorales.

Medios independientes de Hungría, como Hvg.hu, aseguran que la mayoría del banco es propiedad de accionistas y empresas del círculo del magnate Lőrinc Mészáros, amigo cercano de Orbán.

En 2022, el MKB Bank (uno de los que fusionaron para crear el MHB) apoyó a la populista de derechas francesa Marine Le Pen con un préstamo de 10,7 millones de euros.

Las próximas elecciones legislativas regulares en Hungría están previstas para el próximo mes de abril.

Según los sondeos, el partido de Orbán, el Fidesz, podría sufrir una derrota por parte de la formación conservadora Tisza, presidida por Péter Magyar, un disidente de la citada formación.

El Instituto Idea predice la victoria del Tisza, con el 47 % de la intención del voto, frente al 39 % del Fidesz. EFE

mn/wr/rod