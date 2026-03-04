Orbán opina que el Gobierno español no ayuda a EEUU en Irán porque dejó entrar a migrantes

Budapest, 3 mar (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró este miércoles que países como España y el Reino Unido no apoyan militarmente los ataques de EEUU a Irán porque su capacidad de maniobra política ha quedado limitada por la inmigración.

«Al permitir la entrada de tantos inmigrantes en España, Reino Unido y otros países, el núcleo de los conflictos en Oriente Medio —el conflicto entre Israel, la comunidad judía, el Estado de Israel y los Estados árabes— se ha trasladado también a Europa Occidental”, afirmó Orbán en una entrevista a la emisora privada ATV.

Según el primer ministro húngaro, las consecuencias de esos conflictos en Oriente Medio “se dejan sentir en Europa Occidental”, donde “suponen una amenaza terrorista”

Esto significa, dijo el mandatario húngaro, “una restricción del margen de maniobras políticas” para los Gobiernos de estos países, agregó Orbán.

“El primer ministro del Reino Unido no puede permitirse, en las circunstancias actuales, posicionarse claramente al lado de Israel en el conflicto”, agregó Orbán, quien afirmó que “para ellos (los españoles y británicos) esto es un asunto interno porque hay allí masas musulmanas”.

Se estima que en España apenas el 5 % de la población total es de religión musulmana. En el Reino Unido, el porcentaje de personas que se declara musulmán no supera el 6 %.

Orbán es un cercano aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, así como del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El político húngaro ha afirmado en repetidas ocasiones que Trump “es el garante de la paz” mundial.

Trump ha amenazado a España con cortar todos los lazos comerciales, como respuesta a que el Gobierno español se negó a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón (de utilización conjunta con Estados Unidos) para atacar a Irán, al considerar que esa operación viola la legislación internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Varios líderes europeos, como el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han expresado su apoyo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.EFE

