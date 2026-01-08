Ordenan prisión para jefe de logística de presunto narcotraficante paraguayo

Asunción, 8 ene (EFE).- Una jueza paraguaya ordenó este jueves la prisión preventiva de un hombre señalado como el «jefe de logística» y mano derecha del presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quien fue detenido tras permanecer prófugo durante cuatro años al ser investigado por coordinar el envío de cargamentos de cocaína con destino a Europa.

La jueza de garantías especializada en crimen organizado Rosarito Montanía impuso la medida cautelar a Mariano Genes, procesado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y uso de documentos no auténticos, informó el diario local ABC Color.

Genes, quien fue capturado el martes en un operativo de la Policía Nacional, era buscado desde 2022 a raíz de la investigación del operativo ‘A ultranza PY’, considerada como una de las mayores en el país contra el crimen organizado, un caso por el que ‘Tío Rico’ permanece recluido en Paraguay desde 2023.

El jefe del departamento contra el crimen organizado de la Policía Nacional, Luis López, informó que Genes fue detenido por agentes de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de esa institución en la ciudad de Limpio (centro), luego de 90 días de trabajo de inteligencia.

«Esta persona era muy leal, la mano derecha, una persona que manejaba particularmente toda la estructura porque era el jefe de logística de la organización criminal liderada por Miguel Ángel Isfrán y otros», declaró López en la radio ABC Cardinal al destacar que el detenido era «un objetivo de muy alto valor».

Según López, las autoridades tienen «pruebas» de que Genes presuntamente seguía operando con la organización de Isfrán, quien está preso en una cárcel de alta seguridad en el departamento de Alto Paraná (este).

«Él (Genes) seguía manejando la organización con la estructura, preparando nuevamente los vehículos con doble fondo, la recepción, control y envío de estupefacientes, hoy en día hacia el lado brasileño para que eso pueda salir para Europa», detalló.

López relató que cuando Genes se percató del operativo «trató de huir» y destruir varios aparatos celulares en lo que- aseguró- existirían «evidencias importantes de la organización criminal».

Alias Tío Rico fue imputado por la Fiscalía paraguaya por presunto narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal dentro del caso ‘A ultranza PY’, en el que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset.

Marset está acusado de liderar una red criminal de tráfico de drogas y es requerido por la Justicia de Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), la Europol e Interpol.EFE

