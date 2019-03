Christoph Froschauer murió víctima de la peste en 1564. Dejó impresos más de 700 libros, así como publicaciones oficiales y mapas. No solamente trabajó para Zwingli, sino también para Erasmo y Lutero.

Medio milenio de la editora de Zwingli 19 de febrero de 2019 - 09:54 La editorial suiza Orell Füssli, la más antigua de las empresas que cotizan en la bolsa de Zúrich, inició esta semana las celebraciones de su 500 aniversario. La empresa fue fundada en 1519 por Christoph Froschauer, un impresor bávaro que emigró a Zúrich y se convirtió en el editor del reformador Ulrich Zwingli. En 1531 publicó la Biblia de Zúrich o Biblia Froschauer, una verdadera obra maestra. Christoph Froschauer murió víctima de la peste en 1564. Dejó impresos más de 700 libros, así como publicaciones oficiales y mapas. No solamente trabajó para Zwingli, sino también para Erasmo y Lutero. Hoy en día, la industria editorial es una de las cuatro divisiones del grupo de Zúrich. Su volumen de negocios es de aproximadamente 250 millones de francos y cuenta con 800 empleados en cinco países. Sin embargo, en los últimos diez años, los ingresos de la venta de libros se han reducido en una quinta parte. Los márgenes han disminuido gradualmente como resultado de la digitalización de los contenidos y de la competencia de los gigantes de la distribución en línea.