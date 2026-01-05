Organizaciones de izquierda protestan en Argentina contra ataque de EE.UU. a Venezuela

Buenos Aires, 5 ene (EFE).- Organizaciones políticas de izquierda y sindicatos de Argentina marcharon este lunes hacia la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires para protestar por lo que calificaron como una «invasión» a Venezuela y el «secuestro» de Nicolás Maduro.

Bajo la consigna ‘Fuera EE.UU. de América Latina’, cientos de manifestantes expresaron su repudio a la acción militar del país norteamericano que el pasado sábado terminó con la captura y el traslado a Nueva York de Maduro.

«Lo que se propone Estados Unidos es ejercer de manera directa la administración de los países del continente y llevar adelante un proceso de privatización de todos los recursos naturales a través de sus empresas norteamericanas, y si es necesario la utilización del Ejército para garantizar eso», afirmó el dirigente sindical Rodolfo Aguiar.

Según Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), una de las organizaciones que convocó a la protesta, «siempre que hubo una invasión o un ataque norteamericano a cualquier país con la excusa de defender la libertad o la democracia, la finalidad perseguida fue apoderarse del petróleo que estaba en su subsuelo».

«La postura de Argentina a través del presidente Milei es vergonzosa. Celebra una invasión que consagra una política intervencionista y pisotea la dignidad de nuestro país», añadió Aguiar, cuyo sindicato exigió la «inmediata liberación» de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Por su parte, Myriam Bregman, diputada y dirigente del Frente de Izquierda, propuso hacer una «jornada internacional de lucha, con un paro (huelga) que abarque a todo el continente» americano.

En declaraciones a medios locales durante la protesta, Bregman sostuvo que toda la región debe levantarse para «frenar la avanzada imperialista de (Donald) Trump, que es inaceptable».

«Nosotros nunca apoyamos a Maduro ni al régimen venezolano. Siempre fuimos opositores, pero opositores por izquierda», señaló la diputada.

De la protesta también participaron organizaciones sociales y de derechos humanos, en medio de un importante operativo de fuerzas de seguridad. EFE

