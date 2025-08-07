Organizaciones sindicales de Venezuela convocan a una protesta contra la «represión»

2 minutos

Caracas, 7 ago (EFE).- Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) convocaron este jueves a una manifestación en Caracas para el próximo 14 de agosto en contra de la «represión» que, aseguran, está «desatada» en el país.

«El jueves 14, dentro de una semana exactamente, estamos convocando a una movilización del pueblo trabajador, de las amas de casa, de las organizaciones sociales, de los cultores populares, de todos los sectores», señaló Eduardo Sánchez, presidente del sindicato de trabajadores de la UCV, en rueda de prensa.

El objetivo, prosiguió, es entregar un documento en la Defensoría del Pueblo y también en el Ministerio Público (MP, Fiscalía), porque, dijo, «la represión está desatada».

«Sabemos que hay una política represiva, pero esa solamente podemos derrotarla con organización, con articulación y con movilización y por eso este jueves a las 9.00 (13.00 GMT) estaremos en la plaza Morelos (centro de Caracas)», reiteró.

La convocatoria a esta protesta surge luego de la denuncia de agresión que asegura sufrió un grupo de familiares de presos políticos que se encontraba en una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, donde solicitaban la atención de los casos judiciales de sus parientes.

Igualmente, Dick Guanique, miembro del CNCTL, agregó que la manifestación es para exigir que se respete la Constitución, así como para rechazar los bajos salarios de los trabajadores venezolanos. EFE

sc/rbc/vh

(foto)(video)