Oriente Petrolero anuncia la salida del entrenador español David González

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La Paz, 17 may (EFE).- El Oriente Petrolero boliviano informó que el entrenador español David González dejó de formar parte del equipo, luego de que el rendimiento del club de Santa Cruz fuera cuestionado por la afición.

El equipo informó en sus redes sociales que: «el Profesor David González ya no formará parte de nuestro plantel».

«Agradecemos todo su compromiso brindado a nuestra institución, así también el trabajo y dedicación de su cuerpo técnico, deseándoles el mayor de los éxitos en su carrera profesional», añadió.

El español dirigió su último partido el jueves, en el empate 2-2 como local ante Guabirá, resultado que generó la molestia de los hinchas.

Tras el encuentro, González declaró a los medios que no sentía ser el entrenador que necesita Oriente Petrolero, que no lograba «sacar el (mejor) rendimiento» al equipo y que no se sentía «satisfecho».

Oriente Petrolero, que cuenta en sus filas con el delantero Marcelo Martins Moreno, máximo goleador histórico de la selección boliviana, ocupa el séptimo lugar de la clasificación con 10 puntos, tras siete jornadas, a siete unidades del líder The Strongest.

González comenzó a dirigir a los refineros a comienzos de enero pasado, en lo que fue su segundo ciclo en el fútbol boliviano, después de su paso por Real Tomayapo en 2023. EFE

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