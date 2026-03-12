Orsi destaca la ceremonia de investidura de Kast como «muy potente» por su republicanismo

Montevideo, 12 mar (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, destacó la ceremonia de investidura de José Antonio Kast como nuevo mandatario de Chile y aseguró que esta fue «muy potente» desde el punto de vista republicano.

Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.

Orsi apuntó que Kast le cayó «muy bien» y añadió: «Es el presidente de Chile electo por la ciudadanía. Yo soy el presidente de Uruguay también derivado del voto popular. Ese respeto es el que debemos tener. La ceremonia de ayer fue muy potente desde el punto de vista republicano».

El mandatario uruguayo se hizo presente junto al canciller Mario Lubetkin en una ceremonia a la que también acudieron el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Paraguay, Santiago Peña.

Quien no acudió fue el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que suspendió su participación a última hora por problemas de agenda.

Contrario a esto, estuvo presente en la ceremonia Flávio Bolsonaro, considerado su principal rival en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Consultado sobre otros detalles de la jornada, el presidente Orsi destacó el nivel de vínculo que Uruguay tiene con el resto de los países de la región y dijo que el viaje a Chile fue una muy buena oportunidad para dialogar con jefes de Estado «electos por la ciudadanía» que «es lo que importa».

Chile inició este miércoles una nueva era con la llegada al poder de la extrema derecha por primera vez en democracia.

«Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado», dijo Kast en su primer discurso como mandatario desde un balcón de La Moneda, sede del Gobierno y a partir de este miércoles también residencia presidencial. EFE

