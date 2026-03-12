Orsi insiste en que Cardama no era un buen negocio y Uruguay avanza en nuevas propuestas

Montevideo, 12 mar (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, insistió este jueves en que el rescindido contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas «no era un buen negocio» e indicó que el país sudamericano continúa estudiando nuevas propuestas.

«Se viene avanzando, veremos cuál es la que más nos conviene», dijo el mandatario en una rueda de prensa en la que apuntó que no descarta aceptar una donación ofrecida por Estados Unidos.

Este jueves, el semanario local Búsqueda informó de que Cardama «desistió de la demanda civil millonaria que había presentado contra el Estado uruguayo y analiza otros caminos a seguir».

Consultado por esa noticia, Orsi recordó las dos conferencias que encabezó, una en la que indicó que el Gobierno analizaba la rescisión del contrato y otra en la que subrayó que eso se había hecho efectivo.

En ese sentido, añadió: «Por supuesto que se desencadenan mecanismos. Nosotros tenemos que ver cómo nos resarcimos, como conseguimos las patrulleras y a su vez el privado que estuvo tiene que elegir su camino para no salir más perjudicado de lo que está. Son cosas normales. Lo supe por la prensa».

Por otra parte, el mandatario insistió en que el Gobierno tiene razón en la decisión tomada, porque el de Cardama «no era un buen negocio para Uruguay y era riesgoso seguirlo».

El Gobierno de Uruguay decidió rescindir el contrato firmado en 2023 con el astillero Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica «por incumplimientos graves».

Así fue anunciado el pasado 13 de febrero por parte de Orsi, quien añadió que Uruguay iniciaría acciones legales por daños y perjuicios y también acciones «para recuperar el patrimonio» del Estado.

El ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El mandatario afirmó entonces que existían indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la justicia penal, que luego amplió. EFE

