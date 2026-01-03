Orsi rechaza intervención en Venezuela y sigue con atención los acontecimientos

2 minutos

Montevideo, 3 ene (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y dijo estar siguiendo «con atención» los próximos acontecimientos, por lo que convocó a su gabinete de ministros para este domingo 4 de enero.

«Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana», escribió el mandatario uruguayo en su cuenta de X.

«El fin no puede justificar los medios», afirmó Orsi, quien informó que convocó a sus ministros a una reunión que se llevará a cabo este domingo.

El Gobierno de Uruguay manifestó su seria preocupación ante los «ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana» y reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe «como una zona de paz».

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas», indica un comunicado emitido por la Cancillería.

Se enfatiza sobre este punto que «los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas».

De acuerdo con esto, Uruguay llamó a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a «hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país». EFE

dcf/scr