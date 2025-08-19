OTAN afirma que EEUU se involucrará en la seguridad para Ucrania pero sin desplegar tropas

2 minutos

Washington, 18 ago (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este lunes que Estados Unidos se involucrará en un esfuerzo de cerca de 30 países para garantizar seguridad para Ucrania ante la invasión rusa, pero remarcó que en la reunión en la Casa Blanca no se acordó desplegar tropas en el terreno ni se concretó el papel estadounidense.

Tras el encuentro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski en Washington, Rutte declaró en entrevista con Fox News que el Gobierno estadounidense «quiere estar involucrado» en un esfuerzo internacional para dar seguridad a Ucrania que lideran Reino Unido y Francia e incluye a naciones como Japón y Australia.

Esto no contempla la membresía de Ucrania en la OTAN, pero sí «garantías de seguridad del tipo del Artículo 5», la regla que estipula que una agresión armada contra un miembro de la organización atlántica es un ataque contra todos sus integrantes, según aclaró Rutte.

«Lo que EE.UU. ha dicho ahora es que Estados Unidos quiere estar involucrado en esto. ¿Qué significará exactamente la participación de Estados Unidos? Se discutirá dentro de los próximos días», señaló el líder de la OTAN.

El funcionario aseguró que en la reunión de Trump con Zelensksi y otros líderes europeos de este lunes «no se discutió en absoluto» el despliegue de tropas en Ucrania para defender al país de Rusia.

«Así que eso será parte de las discusiones, que ahora comenzarán. Vamos a tratar de llevarlas a una nueva fase de entendimiento los próximos días y semanas», señaló.

El líder la OTAN recordó que el presidente estadounidense ya acordó enviar armas a Ucrania que pagan los países europeos, aunque mandatarios como el francés Emmanuel Macron hablaron posteriormente de una misión de mantenimiento de la paz.

Asimismo, destacó el liderazgo de Trump, quien afirmó este lunes que ha comenzado a «organizar» una reunión entre su homólogo ruso, Vladímir Putin, y Zelenski, tras celebrar el encuentro en Washington con el ucraniano y varios líderes europeos para lograr avances para la paz en Ucrania.

Trump aseveró que abordaron «las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos». EFE

