Otro hijo de Bolsonaro se ve involucrado en las sospechas sobre los pagos de un banquero

2 minutos

São Paulo, 15 may (EFE).- Otro hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, se vio salpicado este viernes por las revelaciones en torno a la financiación de una película por parte de un banquero encarcelado por corrupción.

El exdiputado era, según publicó el medio ‘Intercept Brasil’, productor ejecutivo de un filme biográfico sobre su padre, financiado con un aporte millonario de Daniel Vorcaro, hoy en prisión preventiva tras ser acusado de estar detrás del mayor escándalo financiero de la historia del país.

Esa posición como productor ejecutivo le permitía tomar decisiones presupuestarias, de acuerdo con el medio, que cita fragmentos del contrato firmado con una productora.

Eduardo Bolsonaro, quien reside en EE.UU. desde hace más de un año por considerarse víctima de una persecución política en Brasil, aseguró en un video divulgado en redes sociales que no había nada irregular.

El exdiputado dijo que solo fue productor ejecutivo al inicio del proyecto y que, para cuando Vorcaro aceptó financiarlo, dejó esa posición y se limitó a ceder los derechos de autor para que un actor lo representara en el filme.

Además, negó que haya usado el dinero del banquero para costear su vida en EE.UU., desde donde impulsó una campaña ante la Casa Blanca para imponer sanciones contra autoridades brasileñas en el marco del juicio por golpismo contra su padre.

El miércoles, su hermano Flávio Bolsonaro, senador y candidato a las elecciones presidenciales del próximo octubre, reconoció haber pedido dinero a Vorcaro para la película, después de que ‘Intercept Brasil’ publicara audios entre ambos.

Los audios son de noviembre del año pasado, momento en que el banquero ya estaba en el punto de mira de las autoridades y a punto de ser detenido.

Las revelaciones han sembrado la preocupación entre los aliados de Flávio Bolsonaro, al temer que estas repercutan negativamente en sus probabilidades de victoria.

Antes de la publicación, las encuestas mostraban al senador en un empate técnico con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los extensos vínculos de Vorcaro con ministros, legisladores y magistrados de la Corte Suprema han provocado un terremoto dentro del Estado brasileño. EFE

jmc/eav