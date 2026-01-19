Países Bajos expresa apoyo a España por la “catástrofe enorme” de Córdoba

La Haya, 19 ene (EFE).- El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, expresó este lunes el “apoyo y las condolencias” de Países Bajos a España por la “catástrofe enorme” del accidente de trenes de Ademuz (Córdoba), que ha dejado hasta ahora 39 muertos y mantiene a 48 personas ingresadas en diferentes hospitales.

En una breve reacción en redes sociales, Schoof informó de que ya ha expresado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, su “apoyo y condolencias” y lamentó las “noticias terribles de España, donde un grave accidente de dos trenes ha dejado muchas víctimas mortales y heridos”.

Un total de 39 personas han fallecido en el accidente y un total de 48 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales, 12 de las cuales están en la UCI, entre ellas un menor.

“Mis pensamientos están con todas las víctimas y los familiares de esta catástrofe enorme”, agregó el primer ministro interino de Países Bajos.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a la estación Puerta de Atocha de Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya destacó este lunes que el accidente de ferrocarril de Adamuz era “raro y difícil de explicar” porque el tren de Iryo que provocó el choque era relativamente nuevo y también se había renovado muy recientemente la infraestructura. EFE

