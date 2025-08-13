Países Bajos insta a “mantener la presión” sobre Rusia hasta alcanzar la paz con Ucrania

2 minutos

La Haya, 13 ago (EFE).- El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, consideró este lunes “vital mantener la presión” sobre Rusia mientras tienen lugar las negociaciones para una “paz justa y duradera” con Kiev y advirtió, en línea con los socios europeos, que no se debe tomar “ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania” en la reunión del viernes entre Moscú y Washington.

En una breve nota en redes sociales tras una conversación telefónica con su homólogo británico, Keir Starmer, Schoof aseguró que ambos coincidieron en “las principales condiciones previas a un alto el fuego”. La posibilidad de una tregua entre Kiev y Moscú será el tema principal de la reunión del próximo viernes en Alaska (EE.UU.) entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el ruso Vladimir Putin.

“Ucrania debe poder tomar decisiones sobre su propio futuro y debe tener un lugar en la mesa de negociación lo antes posible, ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania. Y Ucrania necesita garantías de seguridad sólidas”, afirmó Schoof, quien consideró “vital mantener la presión” sobre Rusia mientras se trabaja hacia “el objetivo final: una paz justa y duradera” entre ambos.

Schoof también habló la víspera con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenksi, a quien aseguró que el Gobierno neerlandés seguirá apoyando a Ucrania “en el camino hacia una paz duradera y justa, y más allá” y explicó que “la lucha diaria” de Ucrania contra la agresión rusa también tiene que ver con “la libertad y la seguridad de Europa y, por tanto, de Países Bajos”.

Putin, que tiene una orden de arresto emitida en 2023 por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Ucrania, se reunirá con Trump en Alaska (EE.UU.), en la primera vez que un mandatario ruso y estadounidense dialogan desde el inicio de la invasión rusa a territorio ucraniano en 2022.

Estados Unidos no es un país miembro de la CPI y Trump ha sancionado a varios funcionarios de este tribunal por otra de sus investigaciones, la de Israel por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, por lo que no se espera que coopere con la orden de detención vigente contra Putin.

Varios líderes europeos y Zelenski se han reunido este miércoles con Trump por videoconferencia y, al término del encuentro, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que el mandatario estadounidense prometió que “las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano”. EFE

