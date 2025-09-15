The Swiss voice in the world since 1935

Países del golfo consideran que las acciones israelíes socavan los acuerdos existentes

El Cairo, 15 sep (EFE).- Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) consideraron este lunes que la «continuación» de las «políticas agresivas» de Israel «socava los esfuerzos por lograr la paz y el futuro de los entendimientos y acuerdos existentes», tras el ataque del Estado judío contra Doha la semana pasada.

Así lo indicó este lunes el Consejo Supremo del CCG en una sesión extraordinaria, coincidiendo con la cumbre de emergencia en Doha que los jefes de Estado de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), integradas por 22 y 57 países respectivamente, han celebrado para coordinar una respuesta al ataque israelí en el país del golfo.

El CCG está formado por Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, siendo estos dos últimos los únicos que tienen una relación diplomática con Israel en la región del golfo tras firmar los Acuerdos de Abraham hace hoy cinco años.EFE

