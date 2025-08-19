Países nórdicos y Canadá acogen con satisfacción garantías de seguridad de EEUU a Ucrania

2 minutos

Helsinki, 19 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores de los cinco países nórdicos y Canadá expresaron este martes su satisfacción por el «compromiso declarado» por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de proporcionar garantías de seguridad a Ucrania, junto con Europa y Canadá.

En una declaración conjunta en una reunión celebrada en Espoo (Finlandia), los seis ministros celebraron «los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos, Ucrania y Europa para detener la matanza, poner fin a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania y lograr una paz justa y duradera».

«Los países nórdicos y Canadá están dispuestos a desempeñar un papel activo en la combinación de los esfuerzos de la ‘coalición de voluntarios’ con los de Estados Unidos para asegurar la solidez y la credibilidad de estas garantías de seguridad», señalaron en la declaración conjunta.

Al mismo tiempo, subrayaron que no debe haber limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países, e insistieron en que la paz en Ucrania no puede negociarse sin la participación de Kiev.

«Los países nórdicos y Canadá apoyan los esfuerzos para el cese de hostilidades y las negociaciones directas entre los presidentes de Ucrania y Rusia», señalaron.

Asimismo, incidieron en la «vital importancia» de que se respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y recalcaron que Rusia no tiene derecho de veto sobre el camino de Ucrania hacia su integración en la Unión Europea (UE) y la OTAN.

«Solo Ucrania puede tomar decisiones sobre su territorio. Reafirmamos el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza», afirmaron.

Al mismo tiempo, exigieron el «regreso inmediato» de los miles de niños ucranianos que fueron trasladados ilegalmente a Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Según los seis ministros, Rusia representa una amenaza a largo plazo para la seguridad europea, por lo que sus países, junto a otros socios y aliados, seguirán aumentando la presión sobre la economía de guerra de Rusia mientras dure el conflicto.

«Mientras Ucrania se prepara para celebrar su 34º día de la independencia el 24 de agosto de 2025, nosotros, los ministros de Exteriores de los países nórdicos y Canadá, reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania», concluyeron. EFE

jg/cph/psh