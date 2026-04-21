Page defiende un 10 % de la PAC para jóvenes y más servicios ante envejecimiento del campo

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Bruselas, 21 abr (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expuso este martes en Bruselas su propuesta de dictamen sobre el relevo generacional en el campo europeo, encargado a la región, que incluye reservar un 10 % de la Política Agraria Comunitaria (PAC) a los jóvenes y fortalecer los servicios para estimular la repoblación en zonas rurales.

García-Page instó hoy a todos los grupos del Comité Europeo de las Regiones (CdR) a alcanzar un consenso en torno al dictamen del que es ponente, para trasladar a la Comisión Europea una propuesta de soluciones que den respuesta a la elevada media de edad de los productores europeos, situada en los 57 años, cuando la UE busca garantizar su seguridad y autosuficiencia alimentaria.

«La seguridad no es solo la amenaza de Rusia, no es solo por vía tecnológica. La seguridad es también ante la enfermedad, ante las guerras comerciales y ante la necesidad de tener autonomía alimentaria», dijo en la exposición del dictamen.

Entre las medidas propuestas, el mandatario autonómico defendió destinar al menos el 10 % del presupuesto de la próxima PAC (2028-2034) a la incorporación de jóvenes al sector agrícola, en línea con el Ministerio de Agricultura español, frente al 6 % planteado por la Comisión Europea.

Además, propuso la concesión de ayudas específicas y acceso a créditos para favorecer la incorporación de jóvenes nacionales o de terceros países al empleo agrícola que vaya más allá del «relevo de los hijos a los padres».

García-Page pidió también priorizar el problema de la despoblación y ofreció mejorar la «cohesión» en las zonas rurales, mejorando los estándares de vida, el acceso a servicios públicos o las comunicaciones.

«Al final, un chico o una chica joven que se quiera dedicar al campo no está desconectado de tener centros de salud, instalaciones educativas o buenos servicios en su entorno, porque se les condenaría una emigración hacia el mundo urbano», dijo el socialista en declaraciones a los medios, antes de la reunión en el CdR.

«Sería muy triste que después de años y años invirtiendo en la política agraria comunitaria en Europa, miles y miles de millones, finalmente no haya suficientes europeos como para seguir tirando de la labor productiva del campo», zanjó.

También reivindicó a Castilla-La Mancha como la región líder en la incorporación de jóvenes al campo, con dos nuevos trabajadores cada día, que representan la mitad de las nuevas incorporaciones que se producen en el ámbito nacional.

En esta octava reunión de la Comisión de Recursos Naturales, García-Page ha estado acompañado del vicepresidente segundo, José Manuel Caballero; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo. EFE

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